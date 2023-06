Caso Ricardo Horta: Sp. Braga fez alegações e Málaga mantém-se confiante em receber 5,5 M€

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Radio Marca avança que a FIFA já recebeu as alegações do Sp. Braga relativamente à queixa interposta pelo Málaga sobre a não venda de Ricardo Horta ao Benfica e o clube espanhol também já foi notificado dessas mesmas argumentações dos arsenalistas.De acordo com a referida fonte, os andaluzes continuam confiantes de que irão mesmo receber 5,5 milhões de euros, que é o valor reclamado por estes, depois de já terem tido conhecimento das alegações dos arsenalistas, que não terão contido qualquer surpresa para os espanhóis.A Radio Marca refere ainda que o Sp. Braga chegou a pedir um tempo extra para apresentar alegações à FIFA, momento que passou de 13 para 23 de junho.