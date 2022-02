Castro ambicioso frente ao Sheriff mas admite: «É entrar um pouco no desconhecido...»

Castro foi o porta-voz da equipa bracarense na antecâmara do duelo com o Sheriff. Mostrou total ambição de vencer amanhã e trazer um bom resultado para Braga e considerou que a paragem competitiva do conjunto de Tiraspol que dura desde dezembro pode ser benéfica aos minhotos se elevarem o ritmo do jogo.Por outro lado, admitiu que essa paragem dos moldavos não forneceu tantas certezas aos guerreiros. "Mas é entrar um pouco no desconhecido por não jogarem há tanto tempo", disse, frisando que estão seguros de como a equipa se comporta do meio-campo para a frente mas não tão certos de como será o capítulo defensivo do Sheriff, dadas as mexidas de mercado no plantel de Yuriy Vernydub."É um jogo importante para nós, queremos passar, o foco está em vencer e levar a eliminatória para casa e levar já uma vantagem. É com esse pensamento que estamos. Estamos motivadíssimos, adoramos este tipo de jogos, e para alguns jogadores poderá ser a primeira vez na Liga Europa, então estamos felizes e motivados.""Já temos conhecimento, analisámos, temos um conhecimento geral bom, principalmente do meio-campo para a frente, são praticamente os mesmos que jogaram no Santiago Bernabéu, que jogaram com o Inter e deixaram o Shakhtar fora das provas europeias. Do meio-campo para a frente tem jogadores rápidos e temos de estar muito concentrados. Do meio-campo para trás é um pouco desconhecido, houve alterações na equipa, então é um pouco desconhecido.""Sim, poderá ser se entrarmos bem, isso só se vai traduzir em vantagem depois do jogo começar e se metermos um ritmo elevado. Se o jogo tiver um ritmo alto isso poderá beneficiar-nos. Mas é entrar um pouco no desconhecido por não jogarem há tanto tempo, podem vir com grande fome de bola e com ritmo...""Sem dúvida que é importantíssimo, não só por não estarmos nas Taças, onde normalmente estaríamos, mas por ser o próximo jogo. E nós gostaríamos muito de chegar mais longe."