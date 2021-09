Castro deixa garantia: «Não perdemos a confiança em nós nem nas ideias que temos»

Castro regressou à competição frente ao Santa Clara, depois uma ausência de dois meses devido a lesão contraída na véspera da Supertaça Cândido de Oliveira. Sendo uma das peças com maior peso no balneário, o médio explicou como é que o grupo tem lidado com o atual momento coletivo, com a equipa a não conseguir entrar numa sequência de vitórias.





"Principalmente com tristeza. Queremos vencer sempre o jogo que vem, mas não perdemos a confiança em nós nem nas ideias que temos", afirmou o camisola 88 dos arsenalistas."Está a ser um regresso bom, quando se volta ao campo é porque tudo está bem. O mais importante é a equipa e estamos motivados para que chegue o jogo, com muita vontade de vencer. Quando um jogo acaba da forma que acabou o outro, pensamos logo quando é o próximo, que esse é para ganhar.""Sim, é um jogo ainda mais importante, jogamos em casa e queremos vencer os três jogos em casa, pois isso dar-nos-ia uma vantagem muito grande rumo à qualificação.""Isso tem de perguntar ao míster. Eu espero ter trabalhado bem durante a semana, mas estar aqui na conferência não acho que queria dizer que vá ser titular ou não. Eu estou disponível"