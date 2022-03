Castro: «Desde que estou no Sp. Braga nunca entrei para empatar. Não será agora»

Castro é um dos capitães de equipa e foi, uma vez mais, o eleito para dar voz ao grupo na antecâmara de uma jornada europeia. O médio garante que os minhotos estão "serenos" e que abordarão o jogo com o Monaco para vencer. "Desde que estou no Sp. Braga nunca entrei em nenhum jogo para empatar. Este não será o primeiro", frisou, à Sport TV."Sim, o grupo está sereno. O clube está habituado a estes jogos, estamos muito motivados, o jogo é especial, não negamos, mas a vantagem pode ser irrelevante se entrarmos mal. Se entrarmos fortes como no primeiro jogo e marcarmos cedo, era o ideal.""Conseguimos atacar a uma velocidade de que eles não estavam à espera e fizemos um grande jogo. O Monaco tem jogadores bem preparados e rápidos e mostraram isso na 2.ª parte. Temos de ter na cabeça que não estamos aqui para defender o resultado, vamos jogar para ganhar. Desde que estou no Sp. Braga nunca entrei em nenhum jogo para empatar. Este não será o primeiro.""Passa pela cabeça. É parecido por ser mesma competição, mas não tem nada a ver porque na altura não me sentia tão integrado na equipa como me sinto aqui, aqui seria completamente diferente. Passar à próxima fase é o grande objetivo. O sonho [se vencer a competição] está sempre inerente quando se passa à próxima fase."