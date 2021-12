Castro deve ter de parar três semanas: «Muito triste com esta lesão»

Castro não deve poder entrar nas opções de Carlos Carvalhal pelo menos nas próximas três semanas.O médio sofreu um pequeno problema muscular que o obrigou até a ficar de fora do jogo com o Estoril, no domingo, e vai falhar mais jogos importantes, como o de quinta-feira, com o Estrela Vermelha, e o de domingo, no Dragão.Face a este cenário, Castro, de 33 anos, assumiu alguma tristeza. "Muito triste com esta lesão que me obriga a estar de fora de mais este período decisivo do nosso grande SC Braga! Vou fazer de tudo para voltar no meu melhor! Contamos com o vosso apoio para os próximos jogos, que são muito importantes!", escreveu nas redes sociais.