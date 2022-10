Castro: «Devíamos ter sido mais matreiros nesta fase final»

Depois de ter perdido diante do FC Porto no fim de semana, o Sp. Braga voltou a cair esta quinta-feira, agora aos pés dos belgas do Saint-Gilloise , isto numa partida na qual até esteve a ganhar por 1-0 até aos últimos 10 minutos. Contudo, a reviravolta tardia dos belgas, com golos aos 86' e 90'+4, acabou por deitar tudo a perder. Na análise ao jogo, o médio Castro assume que faltou algo à equipa para impedir esta situação."Faltou segurar o resultado. Devíamos ter sido mais matreiros nesta fase final. Infelizmente, o jogo caiu para o lado deles. Estamos muito tristes, porque queríamos vencer e perdemos nos últimos minutos. Não há tempo para nos lamentar, ainda temos oportunidade ficar em 1º lugar e portanto temos de nos focar nisso. O próximo jogo para a Liga Europa é contra estes mesmos e temos oportunidade de inverter a situação", frisou o médio, à SportTV."Faltou alguma cabeça fria, mas temos de dar mérito ao adversário. Jogámos contra uma equipa confiante. Para nós, era muito importante segurar a vitória, mas aconteceu precisamente o contrário que queríamos. Temos de pensar no próximo jogo porque isto não pára", referiu o jogador dos minhotos, que acaba por desvalorizar o impacto das duas derrotas seguidas: "A marca que fica é que não ganhámos e queremos voltar a ganhar o mais rápido possível."