Castro e a aposta do Sp. Braga nos jovens da formação: «A cada semana parece que vem um diferente...»

O Sp. Braga rumou ao Monaco com 24 jogadores na comitiva, 14 dos quais com idade entre os 18 e os 23 anos (Rodrigo Gomes e Miguel Falé são os mais novos, com 18), resultando numa média de idades de 23 anos nesta convocatória. Carlos Carvalhal continua a apostar nos jovens talentos da formação e Castro, um dos mais experientes, falou do assunto em conferência de imprensa, no Monaco."Estou feliz por estar no Sp. Braga, por estar num clube tão grande que joga este tipo de provas e tenta chegar o mais longe possível e depois ver os meninos... A cada semana parece que sai um diferente de lá. Para mim é uma obrigação e uma alegria poder ajudá-los", apontou Castro, de 33 anos, ele que é um dos capitães e o mais velho do plantel.