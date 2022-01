Castro e a vitória em Alvalade: «Trouxemos a lição bem estudada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Castro mostrou-se feliz pelo triunfo em casa do "campeão nacional" e que, como ficou demonstrado, o "Sp. Braga está vivo"."Trouxemos a lição bem estudada. Treinámos para vir cá e fazer isso. Jogámos contra os campeões nacionais, a equipa mais regular. Estamos muito felizes pela vitória e acima de tudo pelos adeptos do Sp. Braga.A palavra acreditar resume bem a nossa 2ª parte. Sentimos que podíamos ganhar e sofremos para ganhar. Estamos de parabéns. O Sp. Braga está bem vivo. Um clube como o Sp. Braga está habituado a ganhar e isso sente-se nesta casa. Não estávamos felizes", vincou em declarações à Sport TV.Gorby decidiu a partida em Alvalade e recebeu o prémio de 'Homem do Jogo' para a Liga. "Fizemos um grande jogo e ganhámos, isso é que importa. É uma grande sensação, estou feliz por ajudar a equipa. É histórico e vamos continuar assim", reiterou o jovem, de apenas 19 anos.