Castro e o sorteio da Liga Europa: «Objetivo é levar o Sp. Braga aos quartos-de-final»

O médio Castro foi o porta-voz do grupo de trabalho do Sp. Braga na reação ao sorteio da Liga Europa, que ditou um duplo confronto com o Monaco nos oitavos-de-final."Tocou-nos o Monaco, com qualquer equipa seria uma eliminatória difícil. Só nos torna ainda mais ambiciosos, pois quanto melhor o jogo mais motivados estamos. Gostávamos de levar o Sp. Braga aos quartos-de-final, é o próximo objetivo na competição", disse, à Next."O Monaco é uma excelente equipa, já foi campeã de França, costuma ir à Champions, fez uma Liga Europa muito boa onde ficou em 1.º lugar no grupo. Temos o máximo respeito, mas sinceramente é um sorteio que nos deixa satisfeitos e muito motivados", acrescentou."É uma eliminatória dividida, 50/50. O primeiro jogo será em nossa cada e pensamos levar uma vitória para o Monaco e é lá que vai decidir-se a eliminatória", disse ainda.Castro reforçou o orgulho pelo êxito alcançado no playoff diante do Sheriff. "Estamos satisfeitos por termos chegado a este sorteio e por termos conseguido, ontem, uma vitória importantíssima. Sentimos que não éramos os únicos a acreditar. O público ajudou-nos desde o início, a primeira parte foi incrível e nós merecíamos ter ganho nos 90 minutos. Foi nos penáltis e estamos satisfeitos", afirmou o camisola 88.O jogo da primeira mão será no dia 10 de março, em Braga, e o da segunda mão no Estádio Louis II, no Monaco, dia 17.Os monegascos venceram o Grupo B da Liga Europa, que era à partida um dos mais aliciantes, pela presença da Real Sociedad (2.º) e PSV Eindhoven (3.º e relegado para a Conference League). O Sturm Graz, da Áustria, ficou em último.Na Ligue 1, o Monaco ocupa o 6.º lugar, a 2 pontos do Rennes que ocupa o 5.º posto e o último a dar acesso às provas UEFA da próxima época. O clube do principado, onde estão Gelson Martins e Tiago Ribeiro, está ainda nas meias-finais da Taça de França.