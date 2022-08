Castro e o Sporting: «Podemos ganhar a qualquer equipa»

Castro também falou à Sport TV no chamado 'Dia do Sp. Braga' e o médio já fez a antevisão do jogo com o Sporting do próximo domingo."Vais ser um jogo muito bom, contra uma equipa muito boa, com um excelente treinador e que fez mais uma excelente temporada. Ou seja, é uma equipa que vem com continuidade nos dois últimos anos e com jogadores experientes. A análise é fácil de se fazer porque eles não mudam muito, mas isso não quer dizer que seja mais fácil só porque eles jogam quase sempre da mesma maneira", começou por destacar Castro, completando com uma mensagem forte: "O Sporting é uma equipa fortíssima, nós temos muito respeito por eles, mas nós a jogar em casa, como demonstramos no ano passado, podemos ganhar a qualquer equipa."O médio de 34 anos falou também sobre as expectativas para a nova temporada, abordando a nova forma de jogar dos arsenalistas, agora em 4x4x2:"Pode-se esperar um Sp. Braga que vai entrar para ganhar todos os jogos. É o que tem sido nos últimos anos e é o que vai ser este ano. Fizemos uma pré-época excelente, com ideias novas e cada dia estamos a assimilar isso para mostrarmos no próximo jogo. O último teste que fizemos em casa já deu para perceber essas dinâmicas novas, estamos na fase em adquirir tudo o que o mister quer e já conseguimos dar boas respostas. É uma maneira de jogar diferente, mas estamos muito satisfeitos e só temos de nos adaptar rapidamente ao que o treinador pede. Temos jogadores muito inteligentes que rapidamente percebem as novas dinâmicas e acho que isso se vai notar.""O nosso objetivo é ganhar todos os jogos a começar pelo próximo e uma equipa que pensa assim tem pensar também em ganhar qualquer troféu. Se entrarmos sempre ganhar ficamos mais poerto de ganhar alguma coisa. Desde o início esse será o nosso objetivo e temos de ser uma equipa com uma mentalidade ganhadora e principalmente nos jogos em casa. Temos de entrar já fortes no primeiro jogo", disse ainda Castro, concluindo com a esperança que o Sp. Braga se pode intrometer novamente na luta entre os chamados três grandes, procurando, pelo menos, o pódio da Liga, o que só aconteceu por três vezes em toda a história do clube."Claro que isso seria muito bom para a época porque, com todo o respeito pelas equipas que costumam ficar mais acima, acreditamos no nosso trabalho. Estamos praticamente com a mesma equipa do ano passado, com reforços bastante bons, por isso é ir jogo a jogo e tentar ganhar."