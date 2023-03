Castro e os 100 jogos pelo Sp. Braga: «Parece que o tempo passou a voar»

Castro atingiu em Vizela a marca dos 100 jogos com a camisola do Sp. Braga. Em declarações à NEXT, o experiente médio de 34 anos assinalou uma aventura "muito rápida", ele que chegou aos arsenalistas em 2020 e já ganhou uma Taça de Portugal pelo clube."Tem sido uma aventura muito rápida. Desde que cheguei parece que o tempo passou a voar. Isso acontece quando uma pessoa está feliz e rodeada de pessoas que trabalham com o mesmo objetivo, que é ganhar todas as semanas. Sinto uma alegria enorme por representar este clube e sou muito feliz no Sp. Braga"."Já cheguei como um Guerreiro. Depois de estar aqui, ver o que é este clube e fazer o meu papel, para mim é muito especial. Sinto que, tanto no estádio como na rua e nas redes sociais as pessoas veem-me desse forma. Para mim é um orgulho"."A conquista da Taça de Portugal para mim é o momento mais especial. Há vitórias que, naturalmente, ficam marcadas. O que me marca mais neste clube é a forma que eu e todos nós sentimos em querer ganhar sempre o próximo jogo. Não nos pode faltar essa ambição, porque só assim vamos colocar o Sp. Braga no nível que todos queremos"."Estamos num bom caminho esta época e temos feito bons jogos, tanto em casa como fora. Vamos ter um jogo importante frente ao FC Porto este domingo e aproveito para apelar aos adeptos, porque uma vitória neste jogo será muito importante para nós".