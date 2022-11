Castro: «É pena uma equipa que faz 10 pontos não se qualificar, não é muito normal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Castro lamentou, depois do triunfo por 2-1 sobre o Malmö na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, o facto de o Sp. Braga não ter entrado para a última ronda a depender apenas de si para seguir na competição. Ainda assim, o médio dos bracarenses salientou a importância do triunfo e a seriedade que a equipa irá defrontar a Conference League, competição que se segue.





"Estávamos concentrados neste jogo. Infelizmente não chegámos a este jogo a depender de nós. Queríamos chegar já qualificados, mas não conseguimos. Tivemos uma atitude digna, várias oportunidades de golo e o resultado peca por escasso. O mais importante é que ganhámos. Não conseguimos continuar na Liga Europa, mas vamos olhar para o Liga Conferência com o mesmo respeito que olhámos para esta competição e tentar fazer o melhor possível", começou por dizer o médio, em declarações no final da partida no Municipal de Braga.

"Depois de fazer um golo, eles colocaram mais gente na frente e nós também tivemos mais oportunidades. Infelizmente, não conseguimos matar o jogo e depois tivemos de nos juntar e ser uma verdadeira equipa e aguentar o resultado."



Continuidade nas competições europeias e o desalento do número de pontos conseguido não ser suficiente

"Continuamos na Europa. É pena uma equipa que faz 10 pontos não se qualificar, não é muito normal, mas aconteceu, por culpa própria. Podíamos ter empatado no último jogo e teríamos chegado a este jogo a depender de nós. Ganhámos hoje, mas não conseguimos o real objetivo", terminou.