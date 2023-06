Castro: «Não conseguimos acabar da melhor maneira»

Um dia após a final da Taça de Portugal, encontro disputado no Jamor e onde o FC Porto acabou por levar a melhor sobre o Sp. Braga com um triunfo por 2-0, Castro recorreu às redes sociais para deixar uma palavra de agradecimento a todos os adeptos bracarenses, lamentando a derrota no Estádio Nacional e felicitando o rival pela conquista do troféu.

"Depois de uma excelente campanha na Taça de Portugal, não conseguimos acabar da melhor maneira. Obrigado aos nossos adeptos por nos terem acompanhado nesta caminhada que não acabou como nós e vocês queriam! Foram incríveis! Parabéns ao FC Porto pela conquista da Taça de Portugal", escreveu o médio dos arsenalistas, em publicação no Twitter.