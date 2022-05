Castro: «Não há melhor motivação do que representar um clube que joga para ganhar»

Em declarações à NEXT, a TV do Sp. Braga, Castro não escondeu a felicidade pela renovação do contrato com o clube, prometendo a mesma motivação de sempre. Aos 34 anos, o médio espera mesmo fazer a sua "melhor época" em 2022/23."É um significado espetacular, era algo que queria muito. Desde o primeiro dia que me sinto em casa e parte do projeto. Foram dois anos maravilhosos, com muitas coisas boas e lutas diárias, e aos 34 anos renovar por um clube destes, que joga todos os jogos para ganhar, não há melhor motivação para mim do que representar um clube que joga para ganhar.""Sinto uma grande confiança do clube para comigo. Acho que fiz grandes jogos e espero para o ano fazer a minha melhor época porque é com essa ambição que trabalho.""É sempre difícil falar de nós próprios. Penso que o querer bem ao próximo é algo que está dentro de mim. Sinto que as pessoas sentem isso, tanto os outros jogadores como as pessoas que trabalham no clube, gosto de fazer de tudo para que as outras pessoas se sintam bem comigo e motivadas a fazer melhor.""A próxima meta é arrancar a próxima época muito bem fisicamente. Já só penso em começar a próxima época da melhor maneira.""Sinto muito o vosso apoio, dentro e fora de campo, estou muito feliz por estar aqui e espero que no próximo ano possa contar com vocês no estádio porque são uma ajuda preciosa nos grandes momentos que vivemos no nosso estádio."