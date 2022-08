Castro: «Temos de agradecer a este público que nos empurrou para um início de jogo fantástico»

Castro agradeceu o apoio dos adeptos bracarenses em Arouca, na goleada () aplicada pelo Sp. Braga na quarta jornada da Liga Bwin, convidando-os a marcarem presença no sábado, no dérbi contra o Vitória de Guimarães."Temos de agradecer a este público que nos empurrou para um início de jogo fantástico. Entrámos com tudo. Obrigado por terem vindo de tão longe, num caminho que não é fácil. A equipa sentiu uma união espetacular e contamos com eles no sábado", começou por dizer o experiente médio do Sp. Braga, que hoje também colocou o seu nome na lista de marcadores do encontro."O próximo jogo começa 0-0 e temos de entrar da mesma maneira como entrámos aqui. Entrar com tudo, respeitando o adversário, que também está a fazer um bom campeonato", terminou.