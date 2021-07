Chapecoense interessada em avançado do Sp. Braga

Erick terminou o período de empréstimo ao Náutico e até já se despediu do clube, tendo em conta que a intenção de prolongar o acordo de cedência não surtiu efeito junto do Sp. Braga. O avançado brasileiro não faz parte dos planos dos arsenalistas para a nova época, mas já há um clube interessado em recebê-lo: a Chapecoense.





De acordo com a imprensa brasileira, concretamente o Globoesporte, o emblema de Chapecó, no estado de Santa Catarina, até já terá apresentado uma proposta tendo em vista a aquisição de Erick, de 23 anos, aguardando a resposta dos arsenalistas. Segundo o Globoesporte, a Chapecoense acredita que a boa relação com o Sp. Braga pode contribuir para um desfecho positivo do dossiê.Erick pertence aos quadros do Sp. Braga desde a temporada 2017/18 mas nunca conseguiu impor-se na equipa principal, tendo somado cedências ao Gil Vicente, ao Vitória da Baía e ao Náutico.