Chiquinho e a mudança para Braga: «Tenho a certeza de que fiz a escolha certa»

Chiquinho foi apresentado no Sp. Braga, onde chegou por empréstimo do Benfica e sem direito a opção de compra, como demos conta. O jogador vai vestir a camisola 22 ao serviço dos arsenalistas e está confiante em relação a este passo.





"Estou extremamente feliz, agradeço a todos pela oportunidade de representar um clube desta dimensão. Vou dar o meu melhor. Poder representar o Sp. Braga e jogar as provas europeias pesou muito na minha decisão. Jogar em clubes que disputam competições europeias é muito bom para qualquer jogador, são sonhos que temos desde criança. Tenho a certeza de que fiz a escolha certa", apontou o médio, de 26 anos, em declarações à Next, o canal do clube."Estou muito feliz por estar neste nível, neste patamar. Sou um jogador que gosta de ter bola, gosto de ajudar a equipa a recuperar rápido a bola. Fazer golos e assistências, mas acima de tudo o importante é o coletivo e quando o coletivo está bem o individual acaba por sobressair", apontou ainda o jogador cedido pelos encarnados."Já conheço alguns jogadores, já estive uma ou outra vez com o André e Ricardo Horta. Mas quero conhecer os meus companheiros e acredito que vamos criar uma boa relação", referiu Chiquinho, ainda antes de rematar a sua apresentação com uma garantia de "empenho a 200 por cento".