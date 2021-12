E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Todos os elementos ligado à equipa principal do Sp. Braga testaram negativo à Covid-19 na ronda de testes realizada esta segunda-feira pelos minhotos. A equipa de Carlos Carvalhal continua assim a preparar o jogo com o Arouca de forma relativamente tranquila.Recorde-se que Chiquinho e Ricardo Horta testaram positivo nos testes realizados neste domingo. Enquanto Chiquinho está assintomático, Ricardo Horta apresenta sintomas leves, idênticos a síndrome gripal.Os dois jogadores vão falhar o encontro de quinta-feira, em Arouca, agendado para as 19 horas.