Chiquinho, Raul Silva e Piazon de saída do Sp. Braga

Chiquinho, Raul Silva e Lucas Piazon estão de saída do Sp. Braga e já foram informados que não fazem parte das contas de Carlos Carvalhal para o que resta desta época e para o futuro.São três casos obviamente distintos, começando pelo médio ofensivo português que está em Braga cedido pelo Benfica, com quem os arsenalistas vão naturalmente procurar encontrar uma solução rápida e que até pode surgir já na próxima semana.Chiquinho cumpriu 15 jogos na primeira fase da época, mas apenas cinco como titular, um sinal de que não se conseguiu impor junto das principais opções de Carlos Carvalhal. O médio ofensivo de 26 anos que despontou no Leixões, na época 2014/15, tem vínculo com o Benfica até 2024.Já Raul Silva está em final de contrato com o Sp. Braga e esteve quase a sair do clube na última janela de transferências, em agosto, rumo à Turquia, mais propriamente para o Gaziantep, algo que só não aconteceu por dificuldades logísticas de última hora que impediram a viagem do defesa-central de 32 anos em tempo útil. Esta solução, de resto, poderá reabrir-se durante este mês de janeiro.Quanto a Lucas Piazon é o caso que pode ser mais complicado, uma vez que o médio ofensivo de 27 anos tem vínculo de longa duração com o Sp. Braga até 2025!Os responsáveis minhotos, todavia, acreditam numa solução rápida também dentro desta janela de transferências de janeiro, uma vez que Piazon tem vários clubes interessados nos seus serviços. O brasileiro pode sair a título definitivo, mas também há a hipótese de ser emprestado até ao final da época com cláusula de opção de compra a poder ser acionada no fim da cedência.Refira-se que Chiquinho e Raul Silva estão a cumprir ainda o isolamento obrigatório, depois de ambos terem acusado positivo à Covid-19 na semana passada. Os dois serão reintegrados nos trabalhos normais do plantel assim que seja possível e caso não seja encontrada no imediato uma solução para o seu futuro. O mesmo acontece com Lucas Piazon, que continua a trabalhar com o grupo às ordens de Carlos Carvalhal, mas já nem sequer foi convocado para o jogo em Arouca num primeiro sinal de que está de saída do clube.