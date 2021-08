Claques do Sp. Braga vão protestar contra preço dos bilhetes para adeptos do Sporting

As principais claques do Sp. Braga, 'Bracara Legion' e 'Red Boys', posicionaram-se contra o preço dos bilhetes praticado para os adeptos do Sporting, aquando do encontro de amanhã à noite entre guerreiros e leões, na Pedreira. Em comunicado conjunto, garantem que farão "total silêncio" durante a primeira parte do encontro, com exceção ao minuto 12.





As claques dizem que a decisão relativamente aos valores estipulados é "lesiva para o adeptos". "Condenamos o facto de qualquer adepto ser vítima da mediocridade dos dirigentes do seu clube. Abominamos que os adeptos visitantes sejam eles quais forem, nos 5% de lotação que lhes é destinado legalmente, tenham de desembolsar 31€ ou até 93€ (1€ por minuto), para assistir a uma partida de futebol", lê-se."O dia de ontem ficou marcado pela polémica do preço dos bilhetes, que os adeptos do clube de Alvalade teriam de despender para assistir ao jogo com o nosso amado, Sporting Clube de Braga.Uma vez mais, as quezílias entre direcções de clubes resultou numa decisão altamente lesiva para o adepto.No que concerne à direcção do Sporting Clube de Braga, acreditamos que a decisão tomada se paute por boas intenções, no sentido de não se vergarem perante a intransigência dos homólogos lisboetas e zelarem pela honra do clube e dos seus associados. Contudo, a forma como o fizeram é contraditória ao futebol popular que defendemos!Condenamos o facto de qualquer adepto ser vítima da mediocridade dos dirigentes do seu clube. Abominamos que os adeptos visitantes sejam eles quais forem, nos 5% de lotação que lhes é destinado legalmente, tenham de desembolsar 31€ ou até 93€ (1€ por minuto), para assistir a uma partida de futebol.O futebol é uma modalidade popular, os seus preços têm de ser também populares. Esta é uma reivindicação da qual não abdicamos!Tendo em conta a conjuntura do jogo e em solidariedade com os adeptos do clube adversário, pois nesta luta não há ou não deveria haver cores, tomamos a seguinte decisão:- Durante a 1ª parte do jogo, com excepção do minuto 12 (minuto do adepto), estaremos em total silêncio.Seguimos firmes e intransigentes na luta pela dignidade do adepto! É hora de união!RESISTIREMOS!"