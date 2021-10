Claude Gonçalves deixa aviso ao Sp. Braga: «O jogo vai ser disputado e não há favoritos»

O Sp. Braga está na Bulgária onde irá defrontar, esta quinta-feira à tarde (17h45), o Ludogorets, onde militam o central português Josué e o médio luso-francês Claude Gonçalves. E foi este último a comparecer na conferência de imprensa de antevisão, onde considerou que "não há favoritos" para este confronto.





Claude sublinhou a importância do encontro nas contas do Grupo F. "Vai ser um jogo muito importante para nós, mas para o Sp. Braga também. É um jogo que temos de ganhar, jogando em casa, só temos de vencer o jogo", disse."É uma equipa muito forte coletiva e individualmente, tem jogadores muito bons, tem um treinador que é um dos melhores em Portugal e é uma equipa bem treinada. Acho que o Sp. Braga é uma equipa muito bem treinada e adapta-se muito bem aos adversários, tem muita qualidade mesmo. Podem jogar de diversas formas, tem jogadores com qualidade com bola. Vai ser um bom jogo.""O mesmo segredo que todos os jogos, ganhar os duelos, jogarmos com união, que é importante, é ter confiança. Ganhar os duelos será importante neste jogo. Vai ser um jogo muito importante para nós, mas para o Sp. Braga também. É um jogo que temos de ganhar, jogando em casa, só temos de vencer o jogo.""Não há favoritos porque vai ser um jogo disputado. Eles têm vários jogadores bons, já vimos isso e teremos de ter atenção à equipa toda, tal como eles terão de ter cuidado com toda a nossa equipa."Recorde-se que é o Estrela Vermelha a liderar o Grupo F, com 6 pontos, o Sp. Braga é 2.º com 3, seguindo-se o Ludogorets e o Midtjylland com apenas um ponto. No final da fase de grupos, apenas o 1.º classificado passará diretamente aos oitavos-de-final, sendo que os vice-líderes terão de fazer um playoff de acesso aos oitavos diante dos terceiros classificados da fase de grupos da Champions, e os terceiros da Liga Europa cairão um degrau e farão o playoff de acesso aos oitavos da Conference League com os segundos classificados dos grupos da nova prova da UEFA.