Contas da SAD aprovadas por unanimidade

A Assembleia Geral da SAD do Sp. Braga aprovou por unanimidade o Relatório e Contas da Sociedade da época 2020/21. A reunião decorreu no final da tarde desta terça-feira.





"A Sporting Clube de Braga – Futebol, S.A.D. informa que todas as propostas apresentadas pela Administração no âmbito dos pontos da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da sociedade, realizada na presente data, foram aprovadas pelos acionistas, com especial destaque para o Relatório e Contas referente à época desportiva de 2020/2021, antes divulgado, bem como para o Orçamento para a época desportiva 2021/2022 os quais foram aprovados por unanimidade", regista o comunicado da SADRecorde-se que os minhotos registaram um prejuízo de quase dois milhões de euros (1,930) num "exercício de complexidade extrema", em tempo de pandemia."Por proposta do Órgão de Fiscalização e revisor oficial de contas, foi ainda aprovado por unanimidade um voto de louvor à gestão da sociedade. Mais se informa que participaram na Assembleia Geral acionistas que em conjunto representam 38,494% do capital social da sociedade", assinala ainda a comunicação da SAD do Sp. Braga.