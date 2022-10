Contas da SAD do Sp. Braga aprovadas por unanimidade em Assembleia de acionistas

As contas da SAD do Sp. Braga foram aprovadas por unanimidade na Assembleia Geral da sociedade desportiva, que se realizou ao fim desta tarde, no Estádio Municipal de Braga. Segundo nota oficial, estiveram presentes acionistas "que em conjunto representam 38,739% do capital social". O clube representa 36,98%, pelo que estiveram ainda outros pequenos acionistas, numa AG onde já não participou a Olivedesportos, que vendeu os seus 21,67% à Qatar Sports Investments. A QSI, por sua vez, ainda não esteve representada.Recorde-se que a SAD do Sp. Braga fechou o exercício de 2021/22 com 3,1 milhões de euros de lucro , com a sociedade a prever novo resultado líquido positivo para o corrente exercício de 2022/23, na ordem dos 2,88 milhões de euros."A Sporting Clube de Braga – Futebol, S.A.D. informa que todas as propostas apresentadas pela Administração no âmbito dos pontos da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da sociedade, realizada na presente data, foram aprovadas pelos acionistas, com destaque para o Relatório e Contas referente à época desportiva de 2021/2022, antes divulgado, bem como para o Orçamento para a época desportiva 2022/2023, do qual consta uma previsão de lucro de 2,880 milhões de euros. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade", aponta o comunicado do Sp. Braga."Por proposta da Mesa da Assembleia Geral da SAD, foi ainda aprovado por unanimidade um voto de louvor à gestão da sociedade e ao Órgão de Fiscalização e revisor de contas. Mais se informa que participaram na Assembleia Geral acionistas que em conjunto representam 38,739% do capital social da sociedade", lê-se ainda.Para o próximo sábado está agendada a Assembleia Geral do clube , no Espaço Vita, a partir das 9h30.