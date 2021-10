Contratação de Carvalhal quase duplicou os gastos com técnicos do Sp. Braga

Uma das maiores fatias do bolo das despesas da SAD do Sp. Braga diz respeito aos gastos com pessoal, que aumentaram dos 20,1 para os 27,3 milhões de euros no exercício de 2020/21.





Parte desse valor diz respeito à remuneração do pessoal, que ascendeu aos 16,32 milhões de euros no exercício em análise, o valor mais elevado dos últimos anos, mais 3 M€ do que no período homólogo. Inseridos neste campo estão as remunerações aos atletas, que ascenderam dos 10,6 para os 12,56 M€; ao staff, que subiu dos 1,57 para 1,72 M€; e aos treinadores, que passaram de 1,11 para os 2,03 milhões de euros.A SAD do Sp. Braga explica este aumento com o "esforço efetuado no reforço e manutenção dos principais ativos dos plantéis das diversas equipas da Braga SAD, na contratação de uma equipa técnica de referência para a primeira equipa da sociedade (liderada pelo mister Carlos Carvalhal), assim como pelo reforço de outros níveis da estrutura, indispensável face à fase de maturação institucional alcançada".A SAD aponta ainda que essas foram "decisões que se afiguraram ajustadas, tomando emconsideração a performance desportiva evidenciada no exercício findo."Os prémios de desempenho foram também os mais elevados dos últimos anos, no valor total de 4,33 milhões de euros. "No que respeita a prémios de assinatura, e em sequência de uma abordagem prudente e ponderada ao mercado de transferências centrada em jogadores 'livres' e em cedências temporárias, verificou-se um ónus superior, designadamente no tocante aos contratos dos atletas Guilherme Schettine, Al Musrati, Andraz Sporar, Iuri Medeiros e André Castro", explica a SAD arsenalista.O Sp. Braga aponta ainda a inclusão dos prémios coletivos referentes à conquista da Taça de Portugal, mas também ao 3.º lugar da Liga de 2019/20 que, por ter terminado para lá da data habitual por força da pandemia, viu esse valor ser inserido neste exercício.