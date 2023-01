Contratação de Pizzi contestada em Braga

O acordo entre o Sp. Braga e Pizzi está estabelecido - vai assinar um contrato válido por uma temporada e meia - mas nem todos veem com agrado o regresso do jogador a uma casa que bem conhece e a um clube ao qual esteve ligado durante quatro épocas. Nas imediações do estádio, em Braga, foi colocada na última noite uma tarja alegadamente por adeptos do clube com insultos ao médio de 33 anos.A contratação está a gerar alguma discórdia por parte da massa associativa. Nos fóruns e páginas online dedicadas aos arsenalistas percebe-se a divergência de opiniões que a transferência está a provocar.O processo está apenas dependente da rescisão de Pizzi com o Al Wahda, algo que, diga-se, não será um entrave, uma vez que esse passo está perto da conclusão, após os sauditas se aproximarem dos 1,8 milhões de euros que Pizzi quer receber para a desvinculação por mútuo acordo. Por conseguinte, é apenas uma questão de tempo até haver fumo branco e até que o criativo seja apresentado como reforço para Artur Jorge.Pizzi jogou no Sp. Braga entre 2007/08 e 2010/11, e de onde saiu para a primeira experiência no estrangeiro, ao serviço do At. Madrid. Agora, voltará ao futebol português apenas seis meses depois de se desvincular em definitivo do Benfica.