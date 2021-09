Controlo antidoping no treino matinal do Sp. Braga

A Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) esteve esta quinta-feira presente no Estádio Municipal de Braga, onde procedeu à recolha de sangue e urina de alguns jogadores do plantel arsenalista, informou hoje o Sporting de Braga através de uma nota informativa no site oficial do clube.





