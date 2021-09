Contusão no joelho afasta Abel Ruiz dos próximos três jogos do Sp. Braga

Depois das primeiras indicações apontarem para um problema traumático no joelho esquerdo e mantendo em aberto a hipótese de Abel Ruiz estar apto para os Açores, os responsáveis do Sp. Braga fizeram nova avaliação à lesão contraída pelo avançado espanhol no jogo com o Tondela, na passada segunda-feira, e o diagnóstico descortinou uma contusão no joelho esquerdo "com envolvimento do ligamento colateral externo".





Segundo nota divulgada no site do Sp. Braga, o internacional espanhol estará, afinal, parado entre duas a três semanas, sendo assim certa a sua ausência dos próximos três compromissos oficiais do Sp. Braga, diante do Santa Clara, Midtjylland e Boavista, pelo menos. Depois seguir-se-á a paragem para os compromissos das seleções. Esta lesão pode comprometer nova chamada para a Seleção principal de Espanha.