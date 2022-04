Correria aos bilhetes para o Sp. Braga-Rangers: são esperados cerca de 20 mil adeptos

Está a haver uma correria aos bilhetes para o Sp. Braga-Rangers da próxima quinta-feira, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Os responsáveis minhotos apontam a uma casa a rondar os 20 mil espectadores.Perspetiva-se assim a melhor casa da época na Pedreira, pouco depois dos 16.073 adeptos que assistiram in loco ao jogo da passada sexta-feira com o Benfica. Foi, de longe, a melhor marca, superando os 10.228 espectadores que tinham estado na receção ao Monaco.Recorde-se que, para a receção ao Rangers, os sócios com lugar anual não pagam e os que não têm lugar anual podem comprar bilhete entre 3,50 e 15 euros, sendo que todos os associados podem levantar bilhete de acompanhante de forma gratuita. O restante público terá de pagar 60 euros por ingresso.Os escoceses também estão a aderir em massa ao desafio e são esperados cerca de 6 mil adeptos do Rangers em Braga.