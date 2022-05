Costinha já está em Braga para assinar contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Costinha já se encontra nas instalações do Sp. Braga, apurou, onde irá ultimar os pormenores e, ao que tudo indica, assinar contrato por várias épocas com os guerreiros do Minho.O extremo, de 21 anos, estava ao serviço da Académica, na Liga Sabseg, onde fez dois golos e duas assistências em 35 jogos disputados. Este era um processo que se encontrava bem encaminhado, como lhe demos conta na edição impressa de hoje, e nas próximas horas deverá ficar concluído.