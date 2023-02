Cruz Vermelha vai ocupar camisola do Sp. Braga no jogo com a Fiorentina

O Sp. Braga não irá contar com o patrocínio habitual da Moosh na parte frontal da camisola na partida ante a Fiorentina. Os bracarenses revelaram esta quarta-feira que, ao invés, irá surgir o nome da Cruz Vermelha Portuguesa, em solidariedade com as "trágicas repercussões causadas pelo sismo que recentemente assolou a fronteira entre a Turquia e a Síria".Os minhotos revelam que a substituição do patrocínio é apenas temporária e agradecem à Moosh pela ausência da marca no encontro da Liga Conferência.Já o presidente do Sp. Braga relevou a iniciativa. "Ao abrigo do seu programa de responsabilidade social, o SC Braga defende a importância de colocar a força da sua imagem e da sua visibilidade em prol de causas e instituições que mereçam divulgação e projeção e que contribuam para um mundo melhor. A Cruz Vermelha Portuguesa, como extensão do movimento internacional, é uma entidade que merece todo o apoio e que desenvolve um trabalho notável em prol do ser humano e das suas comunidades. É disso exemplo o notável esforço coletivo no socorro às vítimas dos recentes sismos na Turquia e na Síria, que o SC Braga não pode deixar de enaltecer e elogiar", disse António Salvador, citado no site oficial dos bracarenses.