Custou 14 milhões ao Betis e é apontado ao Sp. Braga

O jornal 'Estadio Deportivo' dá conta do interesse do Sp. Braga em Diego Lainez, extremo mexicano de 22 anos que joga no Betis. Tem contrato até 2024 com os andaluzes e foi contratado em 2019 por 14 milhões de euros, ao América.Fez apenas 13 jogos oficiais pelo clube espanhol em 2021/22 e, refere a publicação, pretende um novo desafio onde possa projetar-se novamente, sendo que os andaluzes continuam a acreditar no seu potencial e ponderam renovar-lhe o contrato antes de um eventual empréstimo. O Sp. Braga, como já demos conta, está no mercado por um extremo e o internacional mexicano poderá ser solução.