Da vitória sobre o Benfica às derrotas para FC Porto e Sporting: Artur Jorge avalia época do Sp. Braga

O Sp. Braga tem 29 jogos oficiais cumpridos esta época, dos quais 21 resultaram em vitórias para a equipa comandada por Artur Jorge. Ora, na entrevista à Next divulgada esta noite, o treinador passou em revista alguns dos momentos marcantes do trajeto arsenalista. Não só os mais positivos, como as recentes vitórias sobre o Benfica e V. Guimarães, mas também os menos bons, como as derrotas pesadas para FC Porto e Sporting ou os desaires caseiros frente a Casa Pia e Chaves."Depois, no início do campeonato, onde tivemos um início com um grande espetáculo, com um jogo de exigência máxima. Tivemos uma sequência de jogos que fomos ganhando e ganhando bem. Ou seja, ganhando com resultados muito confortáveis. Sinal, evidente, da grande vitalidade da equipa e da grande capacidade que a equipa foi demonstrando deste muito cedo. E com isso conseguimos embalar para um começo de temporada muito forte, que nos catapultou para os lugares cimeiros, de onde não mais saímos.""Acredito que foi um sinal claro para a própria equipa. Não tivemos um bom resultado naquele desafio, mas que poderia alavancar a equipa para os jogos seguintes. E que nós iríamos ter uma abordagem de seriedade e de coragem em qualquer um dos campos que tivéssemos de jogar.""Basta lembrar que tivemos esses dois jogos que acabamos por perder. A equipa estando a perder desde muito cedo, sentiu dificuldade em recuperar o resultado, porque fisicamente também não estava nas melhores condições e notou-se isso. Pagamos essa fatura. (...) São dois jogos que não nos deixaram marca, mas deixaram-nos alerta porque nos fizeram perceber que se nós não estivéssemos no nosso melhor e não fossemos iguais a nós próprios, poderíamos sentir dificuldades em vencer.""Temos que perceber que antes desse jogo tínhamos cinco vitórias (consecutivas) e depois desse jogo voltamos a fazer mais cinco (consecutivas). Não nos podemos agarrar a esse jogo como sendo um jogo de referência. É um jogo em que não nos esquecemos daquilo que fizemos, ou melhor, daquilo que não fizemos. Mas como se veio a comprovar, não foi um jogo de grande abalo para a equipa, porque continuou na sua senda vitórias e de ganhar.""Foi necessário ter a capacidade de fazer um trabalho exaustivo mental para conseguirmos perceber que só tínhamos um caminho, reagir. Mais importante do que a estrutura que apresentamos, é sempre muito mais importante ter os jogadores comprometidos e com a cabeça limpa. Acho que esse é o ponto principal para que uma equipa consiga ter rendimento e sucesso. Aliado a isso fizemos uma alteração para podermos ter mais gente no meio campo, para sermos capazes de anular algumas das peças mais fortes do adversário. Penso que foi um jogo sem qualquer tipo de dúvida em relação à justiça do vencedor.""Acima de tudo foi um jogo épico. Um jogo onde fica guardado aquilo que de melhor temos ao longo da temporada. É daqueles dérbis que dificilmente conseguimos esquecer. O 0-2 ao intervalo era pesado. Mas penso que esse foi o momento de apelarmos àquilo que melhor temos e foi nesse sentido que falei com os jogadores ao intervalo. No sentido de lhes dizer que o que fizemos não era suficiente, que dependia sempre de nós o sucesso do jogo e que mesmo estando 2-0 ao intervalo, tinha confiança plena e que acreditava que podíamos mudar o rumo dos acontecimentos. Era importante termos outra atitude, que fossemos buscar ao nosso maior íntimo a alma de Guerreiro, aquilo que temos para lutar contra a adversidade e de nos conseguirmos superar. Os jogadores perceberam exatamente a mensagem. Uma mensagem que foi curta e direcionada para o orgulho e para aquilo que nós tínhamos que fazer."