Datas de jogos do Sp. Braga na Liga Europa reveladas pela UEFA

A UEFA deu este sábado a conhecer as horas dos jogos do Sp. Braga na Liga Europa, assim como as horas dos encontros em que os minhotos irão participar no grupo D da prova.A estreia acontecerá diante do Malmö, na Suécia, a 7 de setembro, a partir das 17h45A última partida do grupo sucederá com os suecos, a 3 de novembro, no Municipal de Braga, às 20 horas.Malmö-Sp. Braga, 7 de setembro às 17h45Sp. Braga-Union Berlim, 15 de setembro às 20 horasSp. Braga-Saint-Gilloise, 6 de outubro às 20 horasSaint-Gilloise-Sp. Braga, 13 de outubro às 17h45Union Berlim-Sp. Braga, 27 de outubro às 17h45Sp. Braga-Malmö, 3 de novembro às 20 horas