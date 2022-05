David Carmo atribui prémio de melhor defesa de abril à "boa consistência defensiva"

David Carmo: "Quero que os meus colegas sintam que é um prémio deles. Sem eles não era possível. O facto de não termos sofrido golos e termos consistência defensiva tem-nos ajudado a somar vitórias".#VenhamElesQuemVier pic.twitter.com/2El27LhJnX — SC Braga (@SCBragaOficial) May 13, 2022

Tal como Matheus, David Carmo recebeu, esta sexta-feira, das mãos da Liga Portugal o troféu alusivo ao prémio de melhor defesa de abril na Liga Bwin. No momento da entrega, o central do Sp. Braga mostrou-se "muito agradecido pelo reconhecimento", partilhando o prémio com os colegas de equipa."Este não é um prémio individual, é da equipa e quero que os meus colegas sintam que também é deles", afirmou, garantindo que "que uma boa consistência defensiva e o facto de não sofrer golos ajudou para este reconhecimento e sucesso da equipa durante este mês".Relembre-se que o central português de 22 anos superou Mbemba e Pepe, ambos do FC Porto, nas preferências dos treinadores principais da Liga Bwin.