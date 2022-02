David Carmo e a eliminatória com o Sheriff: «Não pensamos na sorte, acreditamos muito em nós»

O grupo de trabalho do Sp. Braga confia que conseguirá dar a volta à desvantagem de dois golos registada frente ao Sheriff no jogo da semana passada, em Tiraspol. David Carmo deu voz a esse espírito coletivo durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo da segunda mão."Não pensamos na sorte, acreditamos muito em nós. Acreditar e mais do que nunca, sermos um só", apontou o defesa-central, que regressou à competição pela equipa A no jogo com o Tondela."A equipa está bem, sabe que tem de acreditar. Estamos unidos, a vitória com o Tondela ajudou. Tivemos estes dias para preparar bem e sabemos o que vamos encontrar. Estou feliz por ser mais um e ajudar a equipa.""Teve de tudo, sinto que ganhei muitas coisas a nível pessoal, quando nos tiram o que mais gostamos de fazer, acabamos por dar mias valor. Espero que ninguém passe por isto, cresci muito e estou a aproveitar. Não tenho nada a perder, gosto muito de fazer isto e tenho sorte de poder jogar e ser feliz.""Não pensamos na sorte, acreditamos muito em nós e que temos de ser juntos, temos estratégia. Acreditar e mais do que nunca, sermos um só.": "Jogo vai começar como acabou lá, eles têm a vantagem do resultado e não vão arriscar muito. A chave está em nós e no que podemos fazer."