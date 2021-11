David Carmo e a lesão grave em lance com Luis Díaz: «Sinto sempre que ele não fez de propósito»

Se em 2019/20, a carreira de David Carmo deu um salto em frente com a subida à equipa principal do Sp. Braga, em 2020/21 surgiu uma espécie de montanha-russa que terminou com a, mas com o defesa-central a ter a certeza de que "ele não fez de propósito"."No início da época 2020/21 aconteceram muitas coisas que acredito que não foram por acaso. As expulsões [n.d.r.: foi expulso duas vezes com vermelho direto] foram claramente alguma falta de equilíbrio mental, que sentia que estava a começar a ganhar, e nesses momentos perdi completamente. Estava demasiado contente com aquilo que tinha", começou por dizer, na rubrica 'Perfil Guerreiro' da Next, emitida esta noite. Em novembro de 2020até 2025."Depois, ali por altura do Natal, apanhei Covid-19. Tive de ficar em confinamento e perdi mais uns jogos. Em janeiro comecei a jogar outra vez, a jogar bem e mais equilibrado mentalmente e sabendo dos erros que tinha cometido até ali, que foram erros, e preparado para assumir e continuar o meu progresso que estava a ter", prosseguiu.Foi aí que surgiram as notícias do interesse de clubes europeus e. "Depois aconteceu a lesão numa altura complicada, uma semana depois da situação do Liverpool. Claro que custou-me e demorei um bocado a assimilar. Passado um mês de estar de cama, pois não podia apoiar o pé, não conseguia fazer nada e tinha preguiça de ir à casa de banho (custava pegar nas muletas), aí é que as coisas começaram a cair e foi mais complicado", disse.A fratura do tornozelo direito foi contraída a 10 de feveiro de 2021, num jogo da Taça de Portugal frente ao FC Porto, na Pedreira. Um lance dividido com Luis Díaz que foi avaliado pela equipa de arbitragem e até resultou na expulsão do colombiano, com vermelho direto."Lembro-me do lance. Para esclarecer as pessoas e o meu pensamento, o jogador vem e eu vou sempre a tentar proteger a baliza. Eu não ia, mas senti que ele adiantou a bola um bocado e foi uma decisão de último momento em que achei que podia chegar à bola, e podia. Sinto sempre e tenho a certeza de que ele não fez de propósito", apontou David Carmo."Mal senti o impacto, agarrei-me logo à perna, senti-a completamente contraída e, ao olhar, quase vi os pitões apontados a mim. A minha reação foi logo olhar para o Matheus, ele chamou e veio a ajuda. Tenho tudo claro, até o momento de estar deitado e meterem o pé no sítio... Ainda está muito vivo cá dentro", confessou David Carmo, que se encontra ainda em processo de recuperação dessa grave lesão.