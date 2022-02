David Carmo é a principal novidade na lista do Sp. Braga para a Liga Europa

David Carmo é a grande novidade do Sp. Braga para a segunda metade da temporada na Liga Europa. O defesa-central, de 22 anos, foi incluído na lista de jogadores inscritos pelos guerreiros na UEFA, sendo que a atualização dessa listagem estava aberta até às 24 horas de quarta-feira.É o regresso de Carmo à lista de disponíveis para a montra europeia, depois de quase um ano afastado devido a lesão grave. O jogador regressou à competição há poucos dias , num encontro da equipa sub-23 do Sp. Braga.Além de David Carmo, o emblema arsenalista inscreveu ainda o guarda-redes Bernardo (19 anos) e o lateral-direito Dinis Pinto (21 anos), sendo que este já se estreou esta época na equipa A, no jogo de Arouca, em dezembro passado.Estas três novidades constam da lista principal de jogadores inscritos, onde se registaram as saídas esperadas de Raul Silva, Piazon, Chiquinho, Mario González e Galeno.O Sp. Braga inscreveu, mas já na lista B, o avançado Luís Asué, de 20 anos, que compete principalmente na equipa sub-23 dos minhotos e que esteve nas últimas semanas ao serviço da seleção da Guiné-Equatorial, na CAN.O Sp. Braga volta às lides europeias dentro de duas semanas, quando enfrentar o Sheriff da Moldávia, em Tiraspol, na 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da competição.