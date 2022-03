David Carmo: «Esperávamos sofrer e estávamos prontos para tudo»

David Carmo destacou a resiliência e espírito de luta que os jogadores do Sp. Braga tiveram para sair de Mónaco com a qualificação para os quartos de final da Liga Europa na mão."Esperávamos sofrer e estávamos prontos para tudo. Tínhamos consciência que estávamos em vantagem na eliminatória, mas jogámos para ganhar. Somo uma equipa e estamos sempre juntos. Sempre preparados para qualquer cenário e preocupamo-nos mais connosco do que com os outros", começou por dizer o defesa-central dos minhotos, em declarações na flash-interview da Sport TV."Não estou sozinho a defender. É algo que temos vindo a trabalhar. É sempre importante não sofrer golos. Estamos a ter uma boa fase, depois de uma fase em que sofremos mais golos, mas não acredito que tenha feito muita diferença.""Mais uma eliminatória ultrapassada. Venha a próxima, mas primeiro o foco está no campeonato", terminou.