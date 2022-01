David Carmo trabalha integrado e pode ser novidade na convocatória para Alvalade

Já era sabido que David Carmo seria reforço de inverno para Carlos Carvalhal e esse cenário que Record já havia descrito está prestes a ser consumado. É que o defesa-central já trabalha integrado, às ordens de Carlos Carvalhal, e o seu regresso aos eleitos do treinador poderá acontecer este fim-de-semana, na jornada com o Sporting.David Carmo não joga desde fevereiro passado, altura em que contraiu uma fratura do tornozelo direito num jogo da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, tendo o processo de recuperação sido longo, inclusive mais extenso do que o inicialmente previsto.David Carmo trabalha integrado no grupo, onde apenas não são opções o lateral Sequeira, que falha o resto da época, e os casos positivos de Covid-19, Tiago Sá e Yan Couto. Moura está a terminar o seu isolamento e amanhã será reintegrado nos trabalhos.