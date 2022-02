David Carmo: «Estou pronto para ser mais um e ajudar a equipa»

Antevisão à eliminatória: "Na Liga Europa é sempre difícil. São duas finais, esperemos continuar a ter mais, estamos muito bem preparados, a equipa vem de uma boa vitória e sinto que estamos preparados para qualquer cenário ou situação que possa vir."



A comitiva do Sp. Braga aterrou em Chisinau perto das 19h30 de Portugal, mais duas horas na Moldávia, e de lá seguiu de autocarro rumo a Tiraspol, capital da Transnístria, onde irá ficar instalada numa unidade hoteleira. Amanhã à tarde haverá treino e conferência de imprensa no vasto complexo do Sheriff, que Record apresentou-lhe esta manhã.

David Carmo foi a grande novidade na convocatória do Sp. Braga para a eliminatória da Liga Europa com o Sheriff, que arranca esta quinta-feira, em Tiraspol. Durante o voo que durou cerca de 4h30, o central falou ao canal do clube sobre o seu regresso às convocatórias da equipa principal, ao fim de mais de um ano."É completamente diferente, independentemente de estar com eles todos os dias, agora sinto muito mais que estou com o grupo, dá para matar saudades das brincadeiras que fazíamos. É muito bom.""Já estava mais preparado e mais à espera, mas é sempre bom ver o nome na convocatória, senti felicidade da parte deles também, por eu voltar a estar aqui. Estou pronto para ser mais um e para ajudar.""Por vê-los nos momentos difíceis e não conseguir ajudar, e mesmo a festejar sentia-me um bocado de fora, mas espero que tenham sentido o meu apoio, da maneira que foi, longe ou perto. O que interessa é que vou estar sempre cá para ajudá-los.""Senti à mesma, o clube na camisola é o mesmo, pude ganhar muitas coisas que fazem falta e que é impossível ganhar no treino, só me ajudou e foi mais um passo na recuperação para poder ajudar a equipa.""Mudou muito a nível pessoal e mental, da maneira como venho para treino e de estar disposto para ajudar a equipa, na vida social tive mais tempo para estar com a família e viver momentos que não conseguia e perceber as pessoas melhor, ver as coisas com mais clareza e não tudo à pressa."