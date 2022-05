David Carmo na corrida pelo melhor jovem jogador do mês de abril na Liga Bwin

Esteve um ano parado devido a lesão e, depois de uma espécie de estágio nas equipas B e sub-23 do Sp. Braga, David Carmo voltou a competir na formação principal dos arsenalistas a 20 de fevereiro último, frente ao Tondela, e não mais saiu das primeiras opções de Carlos Carvalhal. Passou-se o mês de março e, em abril, já se exibiu a um nível de tal forma elevado, que foi selecionado para a votação que corre no site do Sindicato dos Jogadores de melhor jovem jogador de abril na Liga Bwin.No período em questão, David Carmo participou nos cinco jogos disputados pelo Sp. Braga no campeonato, somando quatro vitórias (Benfica, Vizela, FC Porto e Belenenses SAD) e um empate (Estoril), obtendo o melhor registo entre os 10 jogadores a votação, superiorizando-se até ao colega de equipa, Rodrigo Gomes, que venceu todos os jogos na Liga em abril, mas só participou em três.O impacto positivo do regresso de David Carmo às opções do Sp. Braga verifica-se igualmente quando analisamos os números totais do defesa-central na presente época. São 15 jogos, entre campeonato e Liga Europa, nove vitórias, quatro empates e duas derrotas (frente a Gil Vicente e Rangers) e um golo marcado. Desde esse dia 20 de fevereiro até ao último jogo em que participou, o Sp. Braga apontou 17 golos e sofreu apenas nove. Sintomático, como o facto de se manter como alvo de equipas com expressão na Premier League e até na Bundesliga.Voltando à votação que decorre no portal do Sindicato dos jogadores, ela decorre até ao dia 10 de maio, inclusive, e são elegíveis os jogadores de nacionalidade portuguesa, nascidos depois do dia 1 de janeiro de 1998, sendo que David Carmo veio ao Mundo mais de um ano depois, a 19 de julho de 1999 (tem 22 anos).Afonso Sousa (Belenenses SAD, médio): cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota; um golo e uma assistência.André Franco (Estoril, avançado): quatro jogos, duas derrotas e dois empates; um golo marcado.Vitinha (FC Porto, médio): cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota; duas assistências.Fábio Vieira (FC Porto, médio): cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota; dois golos e duas assistências.Nuno Santos (P. Ferreira, médio): quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas; um golo marcado.Filipe Relvas (Portimonense, defesa): quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas.Ricardinho (Santa Clara, médio): quatro jogos, uma vitória, dois empates e uma derrota; um golo e uma assistênciaDavid Carmo (Sp. Braga, defesa): cinco jogos, quatro vitórias e um empate.Rodrigo Gomes (Sp. Braga, avançado): três jogos e três vitórias.Tiago Almeida (Tondela, defesa): dois jogos, uma vitória e um empate; uma assistência.