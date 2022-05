David Carmo no centro de disputa entre clubes ingleses... e com Luis Díaz ao barulho

David Carmo tem vindo a colecionar clubes atentos à sua evolução e, não sendo inédito o nome do Liverpool na lista de potenciais candidatos à aquisição do central, a imprensa inglesa deu conta de mais dois emblemas que estarão na luta pelo jovem de 22 anos.Tottenham e Borussia Dortmund são os nomes em questão, aponta o 'Daily Mirror', que os cataloga como os mais diretos rivais do clube de Anfield na corrida por Carmo. Além do português, os emblemas londrino e germânico também estão na pista de Nico Schlotterbeck, do Friburgo.Curisosamente, também é apontado o cenário de o Tottenham querer 'vingar-se' do Liverpool, por ter ganho a corrida por Luis Díaz, que trocou o FC Porto por Anfield em janeiro.O Liverpool não deixou de olhar para David Carmo desde que apresentou uma proposta em janeiro de 2021, que não foi aceite. David Carmo tem contrato com o Sp. Braga até 2025 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.