David Carmo pode voltar a ser alvo da Premier League no verão

David Carmo esteve a um passo de rumar ao Liverpool no mercado de janeiro do ano passado, mas o negócio não chegou a bom porto e o central lesionou-se com gravidade umas semanas depois. Regressou ao ativo ao fim de um ano e certo é que não saiu do radar dos clubes ingleses.O jornalista Fabrizio Romano assinala, num podcast, que há emblemas da Premier League interessados no jogador e que este poderá ser um alvo relevante no próximo mercado de verão.Em 2021, quando o Liverpool tentou adquirir Carmo, na mesa esteve um empréstimo com taxa de 4 milhões de euros e opção de compra de 20 milhões. Oe não aceitou a proposta.