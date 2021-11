David Carmo recorda estreia pela mão de Rúben Amorim e o penálti cometido no Dragão

Na rubrica 'Perfil Guerreiro' da Next, emitida esta noite no Facebook do Sp. Braga, David Carmo recuou ao tempo em que surgiu na equipa principal dos guerreiros, depois de um trajeto na formação que incluiu o título de campeão europeu de sub-19, por Portugal, no Euro'2018. Carmo chegou ao Sp. Braga para a equipa sub-17, em 2015/16, após passagens pelo Beira-Mar, Estarreja, Benfica, Anadia e Sanjoanense nos escalões mais baixos."As pessoas olham para mim, eu sou muito alto, mas tive um atraso no crescimento, no desenvolvimento. Cheguei ao Sp. Braga e pensava muito em baixo, um dia de cada vez, e nunca pensei chegar onde estou hoje. Foi realmente nos sub-19 que tive a minha oportunidade e depois acabou por ser algo natural, quando comecei a mostrar-me e as pessoas começaram a conhecer-me", contou, antes de recuar ao Euro'2018 de sub-19."Ainda não tinha crescido muito em termos mentais, eu vivia tudo muito… Eu lembro-me que mal soou apito final ouvi alguém a gritar 'somos campeões europeus' e eu: 'fogo...' Agora, passados estes anos, tenho a real noção da dimensão daquilo que fizemos, do que eu consegui, de ter tido a oportunidade de jogar com alguns jogadores que hoje estão ao mais alto nível", apontou."Deu-me muita confiança e ajudou-me muito a acreditar e a sentir-me mais preparado para os desafios que viriam pela frente. Cheguei preparado à equipa A e claro que o europeu ajudou-me muito em termos mentais nessa preparação", reforçou.E a estreia de David Carmo, hoje com 22 anos, foi a 17 de janeiro de 2020, pela mão de Rúben Amorim. Foi lançado para a segunda parte do encontro com o FC Porto, em pleno Estádio do Dragão, na jornada 17 da Liga. Aos 55 minutos cometeu um penálti sobre Otávio, que viria a ser desperdiçado por Tiquinho Soares num jogo que os guerreiros venceram por 2-1."Todos se lembram e eu também me lembro do penálti passados alguns minutos. Aí senti logo - ainda por cima foi ao pé da claque do adversário - que isto é a sério, que o nível aumentou muito, mas sinto que encarei as coisas de frente. Queria estar lá e estava feliz com a equipa e tenho de agradecer aos meus colegas, porque antes do jogo, no intervalo quando o míster me disse para aquecer, mesmo quando cometi o penálti, deram-me logo todo o apoio e muita força", recordou."Se o Matheus me deu nas orelhas? Deu muito. E ainda dá. Tem-me ajudado muito agora com a lesão, preocupa-se sempre em manter-se a par do que está a acontecer. Mas também me lembro do Paulinho, eles nunca me deixaram facilitar um bocadinho. Às vezes eu facilitava, mas só lhes tenho a agradecer", acrescentou David Carmo, ainda em processo de recuperação de lesão grave contraída a 10 de fevereiro passado, num jogo da Taça de Portugal também diante do FC Porto.