David Carmo regressa à competição quase um ano depois

David Carmo recebeu uma mensagem especial antes do regresso ao ativo. Castro, médio da equipa principal do Sp. Braga muito próximo do central, enviou-lhe força através das redes sociais. "Força Carmo", escreveu Castro. Francisco Moura, lateral-esquerdo do Sp. Braga, estará na bancada a apoiar o amigo.



Praticamente um ano depois da grave lesão que sofreu no jogo frente ao FC Porto, David Carmo está de regresso à competição. O defesa-central faz parte do onze com que a equipa sub-23 do Sp. Braga se prepara para defrontar o Rio Ave, numa partida agendada para as 11h desta segunda-feira.O jovem, recorde-se, fraturou a tíbia e o perónio da perna direita no dia 10 de fevereiro, tendo a lesão obrigado o jogador a ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Depois de vários meses de trabalho de recuperação, David Carmo está assim mais perto de voltar às opções de Carlos Carvalhal. Na ficha de jogo da partida dos sub-23 está também, ainda que como suplente, Eugenio Pizzuto, um dos mais recentes reforços do Sp. Braga.Produto da formação dos minhotos, David Carmo, de 22 anos, tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.