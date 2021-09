David Carmo só deve voltar à competição em janeiro

A contratação de Diogo Leite pelo Sp. Braga (por empréstimo do FC Porto) tornou-se necessária devido ao atraso no processo de recuperação da lesão de David Carmo, de acordo com informações apuradas pelo nosso jornal.





Os responsáveis do Sp. Braga estão a reajustar o plano de recuperação do jogador e perspetivam agora que o central só regresse à competição em janeiro de 2022.Recorde-se que David Carmo fraturou a tíbia e o perónio da perna direita em fevereiro passado, durante um jogo com o FC Porto referente às meias-finais da Taça de Portugal.