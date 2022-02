David Carmo sobe novo degrau: titular na equipa B e distinguido como 'homem do jogo'

David Carmo subiu mais um patamar neste regresso progressivo à competição, depois de uma grave lesão contraída fez ontem um ano. O defesa-central foi titular no jogo do Sp. Braga B e cumpriu os 90 minutos, tendo sido distinguido com o prémio 'homem do jogo' atribuído pelo Canal 11, que transmitiu o desafio.O central dos minhotos já tinha realizado dois encontros ao serviço da equipa sub-23 nas últimas duas semanas, diante do Rio Ave e Benfica.O Sp. Braga B, refira-se, empatou a uma bola com o Pevidém, o último classificado da Série A da Liga 3, num jogo em que terminou reduzido a nove jogadores, fruto de duas expulsões. A equipa B dos arsenalistas soma agora 30 pontos e alcança a UD Oliveirense no 3.º lugar, mas poderá ser apanhado pelo Lusitânia Lourosa e pelo V. Guimarães B neste fim-de-semana.