David Carmo supera campeões e é o melhor defesa de abril na Liga Bwin

David Carmo foi eleito o melhor defesa do mês de abril na Liga Bwin, na votação promovida pela Liga Portugal, tendo recolhido 30,56% dos votos dos treinadores.O central do Sp. Braga, de 22 anos, levou a melhor sobre os portistas Mbemba (18,75% da votação) e Pepe (15,97%), que no último fim-de-semana se sagraram campeões nacionais. Carmo fez os 90 minutos dos cinco jogos do campeonato realizados em abril, tendo o Sp. Braga sofrido apenas dois golos nesse período, na vitória por 3-2 diante do Benfica.