David Carmo volta aos convocados da equipa principal do Sp. Braga um ano depois

Sp. Braga de partida para a Moldávia e com novidades nos eleitos Sp. Braga de partida para a Moldávia e com novidades nos eleitos

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga parte esta tarde para a Moldávia, onde na quinta-feira vai defrontar o Sheriff Tiraspol para a primeira mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. Carlos Carvalhal chamou 24 jogadores, sendo que a grande novidade é a inclusão de David Carmo.O central regressa aos convocados da equipa principal após mais de um ano de ausência devido a lesão grave no tornozelo direito, sendo que nas últimas semanas fez dois jogos na equipa sub-23 e um na equipa B. Nota ainda para a inclusão do jovem Berna, médio da formação, e de Francisco Moura, que foi poupado do jogo com o P. Ferreira por problemas físicos. Lucas Mineiro e Sequeira falham a partida por estarem lesionados, assim como Diogo Leite que cumpre castigo.- Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek- Yan Couto, David Carmo, Tormena, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Moura, Buta e Guilherme- Al Musrati, André Horta, Gorby, Berna e Castro- Abel Ruiz, Ricardo Horta, Roger, Vitinha, Rodrigo Gomes, Falé e Iuri MedeirosO voo rumo a Chisinau parte às 15 horas do Porto e chegará à capital moldava já perto das 19h40 na hora portuguesa, 21h40 na Moldávia.