David Carmo: «Voltar a estar aqui dentro e sofrer com eles era o que mais queria»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central David Carmo, de 22 anos, regressou à competição na equipa A mais de um ano depois da grave lesão contraída no tornozelo direito. Hiato entretanto colmatado com alguns jogos na equipa sub-23 e na B para ganhar ritmo."Voltar a estar aqui dentro e sofrer com eles era o que mais queria. Vivi momentos difíceis, mas os momentos difíceis resultam em coisas boas e foi essa a minha ideia durante o sacrifício", disse Carmo. Carvalhal admitiu uma "satisfação muito grande": "Tem uma capacidade de construção fora da média. Dá-nos qualidade de passe e velocidade de jogo a partir de trás."